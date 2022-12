Tests am Georgia Institute of Technology ebnen den Weg für kleinere und leistungsfähigere Geräte.Atlanta/Tianjin - Forscher am Georgia Institute of Technology (GaTech) haben möglichereweise den Nachfolger von Silizium in der Halbleitertechnik gefunden: epitaktisches Graphen. Die auch als Epigraphen bezeichnete Graphenschicht bildet sich spontan auf einem Siliziumkarbidkristall, ein Halbleiter aus der Hochleistungselektronik. Schneller und weniger nutzlose Wärme «Es war von Anfang an klar...

Den vollständigen Artikel lesen ...