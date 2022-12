Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein erneut ruhiger Handel ab. Für größere Bewegungen fehlen am Mittwoch die Impulse. In der letzten Woche des Jahres machen viele Investoren Urlaub. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex DAX mit 13.980 Punkten nur wenige Punkte niedriger als zum Handelsschluss am Vortag.Damit dürfte sich das Auf und Ab des Index um die runde Marke von 14.000 Zählern aus der Woche vor Weihnachten fortsetzen.Weitere Corona-Lockerungen in China haben nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...