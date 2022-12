Die österreichische Pierer Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von mindestens 2 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. In diesem Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 1 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 63,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der diesjährigen Dividende bei 1,59 Prozent. ...

