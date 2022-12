DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nach der Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen in China erwägen die USA Einreisebeschränkungen für Reisende aus dem Land. Die Regierung folge "der Wissenschaft und dem Rat von Gesundheitsexperten" und erwäge Schritte "zum Schutz der amerikanischen Bevölkerung", erklärten Regierungsvertreter am Dienstag (Ortszeit) in Washington. Peking war Anfang Dezember in einer radikalen Kehrtwende von seiner strengen Null-Covid-Politik abgerückt. Seit Wochen breitet sich das Coronavirus in China rasant aus. Der Mangel an "transparenten Daten" aus China zum Ausmaß der Corona-Welle lösten international wachsende Besorgnis aus, sagten die US-Regierungsvertreter. Vor allem ein Fehlen an Daten aus der Gen-Sequenzierung erschwere es, mögliche neue Virusvarianten zu identifizieren und entsprechend zu reagieren. Peking war Anfang Dezember in einer radikalen Kehrtwende von seiner strengen Null-Covid-Politik abgerückt. Seit Wochen breitet sich das Coronavirus in China rasant aus, das Land erlebt den weltweit höchsten Anstieg an Infektionen. Schätzungen zufolge könnten in China in den kommenden Monaten etwa eine Million Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion sterben. Am Sonntag hatte China die Veröffentlichung täglicher Corona-Daten eingestellt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.038,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 3.858,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 10.919,50 +0,0% Nikkei-225 26.340,50 -0,4% Schanghai-Composite 3.084,84 -0,3% Hang-Seng-Index 19.830,28 +1,2% +/- Ticks Bund -Future 133,42 -5 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 13.995,10 +0,4% DAX-Future 14.045,00 +0,2% XDAX 13.981,94 +0,2% MDAX 25.285,55 +0,1% TecDAX 2.902,83 -0,0% EuroStoxx50 3.832,89 +0,4% Stoxx50 3.684,41 +0,2% Dow-Jones 33.241,56 +0,1% S&P-500-Index 3.829,25 -0,4% Nasdaq-Comp. 10.353,23 -1,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,47 -121

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Mittwoch mit kleinen Aufschlägen in den Handel starten. Im DAX dürfte das Ringen um die 14.000er-Marke anhalten. Der Handel sollte weiter sehr ruhig und bei dünnen Umsätzen verlaufen. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn und wenige Tage vor dem Jahreswechsel sind viele Marktteilnehmer nicht mehr aktiv. An den übergeordneten Themen hat sich nichts geändert. Die jüngsten Lockerungsmaßnahmen in China stellen einen Stützungsfaktor für die Börsen dar. Dem stehen falkenhafte Notenbanken und die damit verbundenen Rezessionsrisiken entgegen. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen stellt einen anhaltenden Belastungsfaktor für die Anleihemärkte und zinssensible Sektoren wie Technologie dar.

Rückblick: Die Nachrichtenlage war dünn. Da die Börse in London wegen eines Feiertages auch am Dienstag geschlossen blieb, fehlten von dort Umsätze wie auch Impulse. Die Corona-Lockerungen in China schreiten derweil voran. So hebt China ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende auf. Positiv reagierte darauf der Sektor der Luxusgüter-Hersteller in Europa, die Aktien von LVMH, Richemont, oder Kering stiegen um bis zu 3,3 Prozent. Gesucht waren auch Airline-Aktien: Lufthansa gewannen 1,6 Prozent oder Air France 1,3 Prozent. Die Aktie des Schweizer Fintechs Leonteq schloss 5,4 Prozent leichter. Das Unternehmen wird für das Geschäftsjahr kurz vor Ultimo etwas vorsichtiger. Zudem hat Leonteq einen Vergleich in einem bereits früher offengelegten Zivilverfahren erzielt.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Siemens Energy rückten 2,1 Prozent vor. Das vom Konzern beschlossene Aktienrückkaufprogramm beginnt am 2. Januar 2023. Im Zeitraum bis längstens zum 30. September sollen eigene Aktien der Gesellschaft im Wert von bis 130 Millionen Euro zurückgekauft werden. Zum Start in die Handelswoche flog die Uniper-Aktie (-6%) aus der DAX-Familie. Nachdem der Wert erst im September aus dem MDAX in den SDAX gerutscht war, wurden die Titel dort nun von SFC Energy (-3,2%) ersetzt. Der Kursverfall auf Grund der Milliardenverluste sowie letztendlich die Verstaatlichung lieferten die Gründe für den Abstieg.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Gesamtmarkt ging es im Gleichklang mit der Wall Street leicht abwärts. Bei Einzelwerten gab es keine auffallenden Bewegungen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Da sich viele Marktteilnehmer noch im Urlaub befinden, verlief der Handel eher ruhig und war von niedrigen Umsätzen geprägt, was die Richtungssuche erschwerte. An den übergeordneten Themen hat sich wenig verändert. Im Fokus standen weiter die aggressiven Zinsanhebungen der Notenbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation und die sich daraus ergebenden Belastungen für die Weltwirtschaft. Positiv aufgenommen wurde, dass in China die Corona-Maßnahmen weiter gelockert werden. So soll ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende aufgehoben werden. Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Southwest Airlines 6 Prozent nach. Die Fluggesellschaft hat am Montag mehr als zwei Drittel ihrer Flüge gestrichen und plant weitere Kürzungen der Flugpläne am Dienstag und Mittwoch. Auch Delta Air Lines (-0.8%) und Alaska Air (-2,4%) fielen. Tesla (-11,4%) hat Informanten zufolge die Autoproduktion in seinem Werk in Schanghai am Samstag ausgesetzt und damit einen geplanten achttägigen Produktionsstopp in seinem weltweit größten Werk verlängert. Die Aktie sank auf ein neues Jahrestief.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,41 +9,4 4,31 367,8 5 Jahre 3,95 +9,3 3,86 269,0 7 Jahre 3,94 +10,3 3,84 250,0 10 Jahre 3,85 +10,5 3,75 234,2 30 Jahre 3,94 +11,5 3,82 203,5

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mit Blick auf künftige Zinsanhebungen der Fed. Auch die Lockerungen in China verminderten das Interesse an vermeintlicher Sicherheit. Die Rendite 10-jähriger Papiere erhöhte sich um 10,5 Basispunkte auf 3,85 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,0651 +0,1% 1,0642 1,0649 -6,3% EUR/JPY 142,62 +0,4% 142,03 142,06 +9,0% EUR/CHF 1,0760 +0,2% 1,0768 1,0766 -4,6% EUR/GBP 0,8849 +0,0% 0,8846 0,8858 +5,3% USD/JPY 133,91 +0,3% 133,49 133,40 +16,3% GBP/USD 1,2035 +0,0% 1,2030 1,2019 -11,1% USD/CNH 6,9711 -0,0% 6,9713 6,9631 +9,7% Bitcoin BTC/USD 16.609,51 -0,4% 16.680,53 16.769,40 -64,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar-Index moderat 0,1 Prozent leichter. Der Dollar notierte allerdings weiterhin innerhalb seiner jüngsten engen Handelsspanne gegenüber einem Korb von Währungen, da aufgrund der Feiertage zum Jahresende nur wenig Aktivität herrscht.

ROHSTOFFE h

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,40 79,53 -0,2% -0,13 +15,5% Brent/ICE 83,84 84,33 -0,6% -0,49 +15,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten leicht zu. Stützend wirkten einerseits die Corona-Lockerungen Pekings, wovon man sich tendenziell eine höhere Nachfrage verspricht. Zudem verbietet Russland ab Februar Ölexporte in Länder mit Ölpreisdeckel. Andererseits lasteten Sorgen um die US-Wirtschaft, weil die Fed eine Verlangsamung anstrebt. Der Preis für die Sorte Brent stieg um 0,7 Prozent, der WTI-Preis um 0,2 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,03 1.812,98 -0,1% -1,95 -1,0% Silber (Spot) 23,98 24,13 -0,6% -0,15 +2,9% Platin (Spot) 1.015,55 1.025,00 -0,9% -9,45 +4,6% Kupfer-Future 3,84 3,83 +0,2% +0,01 -12,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte zu, befördert vom leichteren Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

RUSSLAND

verbietet ab dem 1. Februar den Verkauf von Öl in Länder, die als Reaktion auf die russische Offensive in der Ukraine einen Ölpreisdeckel beschlossen haben. "Die Lieferung von russischem Öl und russischen Ölprodukten an ausländische juristische Einheiten und andere Privatpersonen ist verboten", wenn diese den Preisdeckel anwenden, hieß es in einem am Dienstag von Präsident Wladimir Putin unterzeichneten Dekret. Die EU, die G7-Staaten und Australien hatten Anfang Dezember einen Preisdeckel von 60 Dollar (56,52 Euro) für russisches Rohöl vereinbart, das auf dem Seeweg transportiert wird.

SPANIEN

Als Reaktion auf die steigenden Lebenshaltungskosten will die spanische Regierung die Bevölkerung mit einem neuen Maßnahmenpaket in Höhe von 10 Milliarden Euro entlasten. Das Maßnahmenpaket sieht Ministerpräsident Pedro Sánchez zufolge unter anderem eine Einmalzahlung von 200 Euro an Familien mit einem Jahreseinkommen von maximal 27.000 Euro vor. Zudem sollen Ermäßigungen auf Strom- und Gaspreise für sechs Monate verlängert werden und das Verbot, Energielieferungen an bedürftige Haushalte zu kürzen, bestehen bleiben. Mieterhöhungen sollen laut Sánchez gedeckelt und Zwangsräumungen ausgesetzt bleiben.

BOEING

hat einen Auftrag von BOC Aviation über 40 Maschinen des Typs 737 Max 8 erhalten. Wie das Flugzeugleasing-Unternehmen mitteilte, erhöht sich der Bestand an bestellten Maschinen für diesen Flugzeugtyp auf insgesamt 80. Die nun georderten Flugzeuge sollen in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert werden. Den Wert des Auftrags nannte keines der Unternehmen.

