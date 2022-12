DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

INFINEON - Der Konzern baut CEO Jochen Hanebeck zufolge Alternativen in den Lieferketten auf. Er erhalte "sehr konkrete Anfragen von Kunden", die in Zukunft etwa aus anderen asiatischen Ländern beliefert werden wollen, sagte Hanebeck. Derzeit habe Infineon auf der Erlösseite einen Umsatzanteil von rund 30 Prozent in China, davon werde die Hälfte wieder als Endprodukt exportiert. Forciert werden solle weiteres Wachstum "in Ländern wie Korea, Japan, aber auch in den USA". Infineon habe auch "Zukäufe im Blick", in der Größenordnung "bis zu ein paar Milliarden", verbessern könne Infineon unter anderem die Bereiche Leistungshalbleiter, Sensorik, Microkontroller, Konnektivität, Software und künstliche Intelligenz, dort suche der Konzern aktiv, um das Portfolio weiter auszubauen. Im eigenen Produktportfolio rechnet Hanebeck mit "keinen länger andauernden Überkapazitäten". (FAZ)

ZURICH - Cyberangriffe - nicht Naturkatastrophen - könnten bald nicht mehr versicherbar sein, warnt Mario Greco, CEO eines der größten europäischen Versicherers, im Interview. Die durch Hacker verursachten Störungen würden weiter zunehmen. Die jüngsten Angriffe, die Krankenhäuser und Pipelines lahmgelegt und Regierungsstellen ins Visier genommen haben, haben die Besorgnis über dieses wachsende Risiko unter den Branchenmanagern verstärkt. (Financial Times)

FAMILIENUNTERNEHMEN - Die Familienunternehmer in Deutschland blicken pessimistischer auf das neue Jahr als am Ende der Pandemiejahre 2020 und 2021. Das geht aus der Jahresumfrage unter 1.136 Mitgliedsunternehmen der Verbände "Die Familienunternehmer" und "Die Jungen Unternehmer" hervor. Mit einem Wachstum ihres Geschäfts rechnen für 2023 nur noch 40 Prozent der Firmen. 2020 waren es dagegen 46 Prozent und 2021 sogar 56 Prozent, so die Umfrage. (Rheinische Post)

STADTWERKE - Die Düsseldorfer Stadtwerke wollen massiv in klimafreundliche Energien investieren. "Wir investieren bis 2030 etwa 2 Milliarden Euro in die Verringerung der CO2-Emissionen und den Ausbau der klimafreundlichen Fernwärme", sagte Julien Mounier, Chef der Düsseldorfer Stadtwerke. Das Unternehmen werde wahrscheinlich auch seine Strompreise erhöhen müssen. Und die anderen Energieanbieter würden auch teurer werden. (Rheinische Post)

DEKABANK - Die DekaBank will die Sparkassen im Fondsvertrieb breiter unterstützen und erlaubt aus diesem Grund auch die Einbindung fremder Fonds auf einer neuen Plattform. Das im September in Teilen ausgerollte, aber noch unvollendete System "S-Invest Manager" (SIM) habe bereits die Zusammenstellung eines Produktkorbs vereinfacht und stelle notwendige Informationen und Dokumente auch für Produkte anderer Anbieter bereit, sagen Vertriebsvorstand Torsten Knapmeyer und IT-Vorstand Daniel Kapffer im Gespräch. (Börsen-Zeitung)

SONO MOTORS - Der Münchener Solarautohersteller kämpft laut Börsen-Zeitung ums Überleben. Bis Ende Januar will Sono Motors rund 100 Millionen Euro einsammeln. Die Käufer des Solarautos Sion sollen das Geld mit Anzahlungen aufbringen. Falls die Kampagne scheitert, wäre es wohl das Ende des Projekts, das einst in einer Garage seinen Anfang genommen hat. (Börsen-Zeitung)

