WACHSTUMSPAKET - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will Deutschland im Standortwettbewerb zurück nach vorn bringen und bat laut FAZ seine Fachleute, Maßnahmen für ein "Wachstumspaket 2023/20242" zu erarbeiten. Die Kernthese des internen Papiers mit Datum 22. Dezember laute laut FAZ, dass auf die Zeitenwende in der Sicherheitspolitik eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik folgen müsse. Ob Energie, Infrastruktur, Fachkräfte oder Digitalisierung - überall sei Deutschland zurückgefallen. Als Antwort auf die Herausforderungen wie zum Beispiel höhere Energiepreise könne die Bundesregierung "nicht dauerhaft mit mehr staatlichem Geld und industriepolitischen Subventionen begegnen". Man müsse internationales Kapital nach Deutschland lenken. Im kommenden Jahr wolle das Finanzministerium nach dem internen Papier ein Steuerbürokratieentlastungsgesetz vorlegen. (FAZ)

ERBSCHAFTSSTEUER - Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, dringt auf eine grundlegende Reform der Erbschaftssteuer. Eine umfassende Neuregelung sei "angezeigt", sagte Schnitzer. Wer kein Haus erbe, müsse in Ballungsräumen wie München, Frankfurt oder Hamburg "sehr, sehr gut verdienen, um überhaupt die Chance auf ein Eigenheim zu haben". Hauserben hätten demgegenüber "sehr viel bessere Startchancen", auch, wenn sie Erbschaftsteuer zahlen müssten. Bei einer Neuregelung müssten künftig auch Firmenerben stärker zur Kasse gebeten werden, forderte die Ökonomin. (Münchner Merkur)

GRUNDSTEUER - Die Grundsteuer-Belastung für Millionen Mieter und Immobilien-Eigentümer wird im kommenden Jahr um bis zu 20 Prozent steigen. Das hat der Eigentümerverband Haus&Grund ermittelt. "Landauf, landab heben Kommunen die Hebesätze für die Grundsteuer an", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke: "Im Ergebnis steigt die Grundsteuer-Last für Eigentümer und Mieter um 10 bis 20 Prozent." (Bild)

ENERGIEPREISE - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat der Industrie Panikmache wegen der gestiegenen Energiepreise vorgeworfen. Die Warnung vor einer De-Industrialisierung sei ein Popanz, sagte Fratzscher. "Es ist letztlich ein Schreckgespenst, das aufgebaut wird, um der Politik Geld aus den Rippen zu leiern." Er kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Strom- und die Gaspreisbremse, die im neuen Jahr greifen. "Ich halte die beiden Preisbremsen für kolossale Fehler." Besser wäre es gewesen, so der DIW-Chef, den Bedürftigen direkt Geld zu überweisen, wie es die Bundesregierung bei den Energiepauschalen gemacht habe. (Augsburger Allgemeine)

WINDKRAFT - Mehr als 20 Jahre hat es gedauert, bis sich in Deutschland Windräder an Land mit einer Gesamtleistung von 56 Gigawatt drehten. Innerhalb von nur sieben Jahren müsste nun noch einmal mehr als die gleiche Menge installiert werden, nämlich 59 Gigawatt, damit die Bundesregierung ihr für 2030 gesetztes Windkraft-Ziel von 115 Gigawatt erreicht. Das ist kaum zu schaffen, wie eine Auswertung nahelegt, die das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI) erstellt hat. (Handelsblatt)

AGRARPOLITIK - Bauernverbände werfen dem Bund vor, bei Verkauf oder Verpachtung der letzten ehemals volkseigenen Agrar- und Waldflächen im Osten Ökobetriebe ungerechtfertigt zu bevorzugen. (FAZ)

