Vattenfall hat eine Gesellschaft der Strabag SE erworben, nämlich die WSK Puls GmbH mit Sitz in Erfurt. Die Gesellschaft zeichnet bislang verantwortlich für das Vorhaben "Wasserspeicher-Kraftwerk Leutenberg/Probstzella" in Thüringen. Vattenfall möchte prüfen, inwieweit neue Speicherkapazitäten auf der Basis der Pumpspeichertechnologie eine sinnvolle und wirtschaftliche Option für die weitere Integration der erneuerbaren Energien in das fossilfreie Stromsystem der Zukunft darstellen können. Zum Erwerb der WSK Puls GmbH erklärt Peter Apel, Geschäftsführer der Vattenfall Wasserkraft GmbH: "Pumpspeicher haben eine enorme Bedeutung für ein fossilfreies Energiesystem der Zukunft, insbesondere mit Blick auf ...

