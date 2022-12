HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3772/ Noah Leidinger ist 20, Österreicher, und Host eines der wichtigsten Aktienpodcasts in Deutschland: "Ohne Aktien wird schwer" (OAWS) aus dem Netzwerk von OMR. Schon mit 12 ist Noah über YouTube-Videos zum Aktienmarkt gekommen, mit 15 ist es dann mit der eigenen Homepage noahleidinger.com losgegangen und bereits unter 20 ist Noah zum Host dieses Podcasts geworden, nachdem er mit seinen Aktienanalysen OMR-Gründer Philipp Westermeyer zugearbeitet hatte. Philipp hatte OAWS zunächst selbst gehostet. Wir sprechen über einen typischen Arbeitstag mit Vorbereitung & Co., zehntausende Hörer:innen pro Folge (was wieder untermauert, dass Podcasts zum überlegenen Medium geworden sind), den noch geringen ...

