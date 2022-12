The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.12.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.12.2022



ISIN Name

DE000LB09QK6 LBBW STUFENZINS 16/23

US912828N308 US TREASURY 2022

DE000A12T6G8 ENERGIEKONTOR II 15/22

DE0005550719 DRAEGERWERK GEN.S.D

DE000A2TR091 VERAGOLD MIN ANL.19/25

US91282CBD20 USA 20/22

LU0155721912 INVEST.VAR.POOL-GL WERTE INVESTMENT

FR00140047H7 WIZIBOAT S.A. EO 0,15

LV0000101848 VIRSI-A A/S EO 0,50

