Es gehört für einen Analysten, Ökonomen oder Fondsmanager zum guten Stil, am Ende eines Jahres einen Ausblick auf das nächste zu geben. Gerade nach einem turbulenten Börsenjahr wie 2022 sind Expertenmeinungen gefragt, denn die Anleger sind doch stark verunsichert. DER AKTIONÄR stellt in in diesen Tagen einige davon vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...