Im weiteren Handelsverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0648 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Auch zum Franken hat sich der Euro seit Dienstagabend kaum bewegt, wie der aktuelle Kurs von 0,9898 zeigt. Der US-Dollar tritt mit Kursen von 0,9294 Franken ebenfalls auf der Stelle. Im weiteren Handelsverlauf werden kaum...

