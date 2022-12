FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,03 Prozent auf 133,41 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,51 Prozent.

Damit haben die Bundesanleihen ihre kräftigen Kursverluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Am Dienstag hatte eine Lockerung der Corona-Maßnahmen in China die als sicher geltenden Staatsanleihen belastet, da sie die Aussichten für die Weltwirtschaft verbessert und für mehr Risikobereitschaft unter Investoren sorgte.

Im weiteren Tagesverlauf wird am deutschen Rentenmarkt ein impulsarmer Handel erwartet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten vom US-Immobilienmarkt für etwas Kursbewegung sorgen./jkr/stk