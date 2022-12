DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

DIW-Chef wirft Industrie Panikmache wegen Energiepreisen vor

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat der Industrie Panikmache wegen der gestiegenen Energiepreise vorgeworfen. Die Warnung vor einer De-Industrialisierung sei ein Popanz, sagte Fratzscher der Augsburger Allgemeinen. "Es ist letztlich ein Schreckgespenst, das aufgebaut wird, um der Politik Geld aus den Rippen zu leiern", sagte der Wirtschaftsprofessor. Er kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Strom- und die Gaspreisbremse, die im neuen Jahr greifen. "Ich halte die beiden Preisbremsen für kolossale Fehler." Besser wäre es gewesen, den Bedürftigen direkt Geld zu überweisen, wie es die Bundesregierung bei den Energiepauschalen gemacht habe.

Wirtschaftsweise Schnitzer warnt vor Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen

In der Debatte über ein Ende der Corona-Pandemie hat die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, vor der Aufhebung aller Schutzmaßnahmen gewarnt. "Die noch bestehenden Corona-Beschränkungen wie beispielsweise Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr schränken die wirtschaftliche Aktivität nicht ein, reduzieren aber die Zahl von Infektionen, nicht nur von Covid-Infektionen, sondern insbesondere auch von Atemwegserkrankungen", sagte Schnitzer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Krankenstand sei aktuell schon überdurchschnittlich hoch. Eine Aufhebung der Corona-Beschränkungen könnte den Krankenstand weiter erhöhen, "was sich negativ auf die Wirtschaft auswirken würde".

Italienische Beschuldigte in EU-Korruptionsskandal bleiben in Haft

Zwei zentrale Verdächtige im Korruptionsskandal um das EU-Parlament bleiben in Untersuchungshaft. Wie die belgische Staatsanwaltschaft mitteilte, werden bis auf Weiteres weder der ehemalige italienische Europaabgeordnete Pier Antonio Panzeri noch der italienische Generalsekretär der Nichtregierungsorganisation No Peace Without Justice, Niccolò Figa-Talamanca, vorläufig freigelassen. Insgesamt sind in dem Korruptionsskandal derzeit vier Beschuldigte in U-Haft, darunter die frühere stellvertretende EU-Parlamentspräsidentin Eva Kaili.

USA erwägen Einreisebeschränkungen für Reisende aus China wegen Coronavirus

Nach der Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen in China erwägen die USA Einreisebeschränkungen für Reisende aus dem Land. Die Regierung folge "der Wissenschaft und dem Rat von Gesundheitsexperten" und erwäge Schritte "zum Schutz der amerikanischen Bevölkerung", erklärten Regierungsvertreter in Washington. Peking war Anfang Dezember in einer radikalen Kehrtwende von seiner strengen Null-Covid-Politik abgerückt. Seit Wochen breitet sich das Coronavirus in China rasant aus.

Oberster US-Gerichtshof hält Abschieberegelung aus Trump-Ära vorerst aufrecht

Der Oberste Gerichtshof der USA hält eine umstrittene Abschieberegelung aus der Zeit von Ex-Präsident Donald Trump vorerst aufrecht. Mit der Mehrheit der konservativen Richter gab der Supreme Court einem Antrag von 19 US-Bundesstaaten statt, die erklärt hatten, ihnen würde im Fall einer Aufhebung der unter dem Namen Title 42 bekannten Regelung ein Ansturm von Migranten bevorstehen. Damit geht das juristische Ringen um die US-Einwanderungspolitik weiter.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Nov Handelsbilanz Defizit 5,4 Mrd SEK

Schweden Nov Exporte 183,7 Mrd SEK

Schweden Nov Importe 189,1 Mrd SEK

Japan/Industrieproduktion Nov -0,1% (PROG: -0,3%) gg Vm

December 28, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)

