Rallye getriggert: Fällt die 2,00-Dollar-Marke noch vor Neujahr?

Anzeige / Werbung

Gestern gab es an den deutschen Börsen schon eine heftige Reaktion auf die aktuelle News, während die kanadischen Marktteilnehmer bislang wegen des börsenfreien Tages nicht reagieren konnten.

Wir erwarten aber heute pünktlich um 15:30 Uhr einen Ansturm auf das Papier am Heimatmarkt, sodass die Prognose aus der Headline mehr als nur wahrscheinlich erscheint!

Vorab: SBOM (Software Bill of Materials) ist ein Inventar einer Codebasis, einschließlich aller identifizierbaren Komponenten samt ihrer Lizenz- und Versionsinformationen sowie Angaben zu eventuell vorhandenen Sicherheitslücken. SBOM soll helfen, den Softwarecode samt bekannter Bugs und lizenzrechtlicher Fallstricke in der Codebasis zu inventarisieren, um so die Risiken von Supply-Chain-Verwundbarkeiten auszumerzen (Quelle).

SBOM-Management - Cybersecurity-Trend der Zukunft

Zuletzt konnte Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW) schon verkünden, dass ein Vertrag mit einem global agierenden Industrietechnologieunternehmen (über 50 Milliarden USD Börsenwert) unterzeichnet wurde, der ihr SBOM-Management-Tool einsetzen wird. - Nun springen offenbar auch europäische Großunternehmen auf diesen Zug auf:

Der Vertragspartner ist wohl in der Eliteliga der größten europäischen Unternehmen angesiedelt, sodass sich dieses nun veröffentlichte Übereinkommen nicht nur monetär, sondern auch prestigemäßig niederschlagen sollte. Ein Grund zum Feiern für das Management dieses Start-ups - ein Grund zum Kauf der Aktie für die Marktbeobachter?! Wer nun handelt, könnte im Vorteil sein…

Breaking News: Cybeats unterzeichnet mit einem neuen mehrjährigen Vertrag mit einem führenden globalen Anbieter von Energiemanagement- und Automatisierungslösungen seine bisher größte kommerzielle Vereinbarung

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW) freut sich, die Unterzeichnung eines mehrjährigen Lizenz- und Servicevertrags für SBOM Studio mit einem weltweit führenden Unternehmen für Energiemanagement und digitale Automatisierung (Umsatz von rund 30 Milliarden Euro) bekannt zu geben - den größten Auftrag bisher.

Der neue Kunde von Cybeats erwirtschaftet in mehr als 100 Ländern seinen Umsatz mit Energietechnologien, Echtzeit-Automatisierung, Software und Dienstleistungen zu integrierten Lösungen für Haushalte, Gebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrie.

Dies ist die bisher größte kommerzielle Vereinbarung für Cybeats und fügt unserer Kundenliste ein weiteres multinationales Unternehmen dieser Größenordnung hinzu. Es ist aufregend, mit so prominenten Branchenführern zusammenzuarbeiten, und wir erwarten, dass ein Kunde dieses Kalibers weiterhin das Vertrauen zukünftiger Interessenten und potenzieller Kunden in diesem Sektor und darüber hinaus wecken wird. Yoav Raiter, CEO, Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW )

Unser News-Fazit:

Für uns steht völlig außer Zweifel, dass es Cybeats mit diesem Vertrag vom amerikanischen Kontinent nach Europa geschafft hat, nur so ergibt die Umsatzangabe in der News, die in Euro ausgewiesen wurde, einen Sinn. Die Tatsache, dass es sich um einen mehrjährigen Vertrag handelt, zeugt unbestreitbar von der Qualität, dass man dem SBOM-Management-Tool von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW) auf höchster Entscheidungsträgerebene zubilligt!

Man könnte nun spekulieren, um welches Unternehmen es sich handelt, aber im Endeffekt werden wir dies gegenwärtig wohl nicht mit 100%-iger Sicherheit erfahren können, obwohl es nicht einmal eine Handvoll gibt, die auf den "Steckbrief" passen würden. Gleichzeitig ist der Name aber primär gar nicht so von belang, vielmehr wichtig erscheint uns, dass Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW) beginnt, sich als weltweiter Player zu etablieren. Darum fällt es auch nicht schwer zu glauben, dass durch den entstehenden ZWANG zu SBOM (Link) und dem damit unerlässlichen Management dieser Datensätze das Unternehmen einer der größten Gewinner dieses Trends sein könnte.

Binnen weniger Tage Abschlüsse mit Vertragspartnern verkünden zu können, die in einer Eliteliga spielen, ist für ein Cybersecurity-Unternehmen wie Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW) ganz und gar nicht selbstverständlich. In der Sicherheitsbranche kommt es auf Vertrauen an und trotz der noch jungen Geschichte dieses Unternehmens genießt man dieses ganz offenkundig auch im C-Level-Bereich der Vorstände von Industrie-Führern.

Recht viel deutlicher kann ein Signal nicht ausfallen und auch zwischen Weihnachten und Neujahr wird der Markt realisieren, dass dies vielleicht eine der letzten Möglichkeiten sein könnte, in diese Aktie einzusteigen, bevor im Jahr 2023 eine Newsflut bei Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW) losbricht, die den Kurs massiv positiv beeinflussen könnte. Meinung Redaktion

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW )* und die Microsoft Connection

Adrian Digilio von Microsoft und Isaac Hepworth von Google diskutieren in einem Webinar über SBOM (Digitale Software-Stückliste) und verwenden für Demonstrationszwecke, um eine SBOM auf Sicherheitslücken zu überprüfen, das TOOL von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* .