Rückblick: Der deutsche Leitindex ist mit einem kleinen Plus von 0.4% in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Dabei konnte der DAX schon mit dem Opening bei 14'047 über die 14'000er-Barriere springen und ein neues Gap in den Chart reißen (Schlusskurs vom Freitag bei 13'941). Die Aufwärtsimpulse trugen den Index in der ersten halben Stunde ...

