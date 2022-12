MIR4, ein MMORPG-Meisterwerk von Wemade für mobile Geräte, veranstaltet ab dem 27. Dezember das Event "Yiun und das Räuchergefäß der Wünsche", um das neue Jahr zu feiern.

Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, den 27. Dezember, mit einem Check-in-Event, bei dem SpielerInnen zahlreiche Geschenke erhalten können. SpielerInnen, die sich über einen Zeitraum von vier Wochen hinweg insgesamt 14 Tage lang einloggen, erhalten großartige Belohnungen, darunter die Marke für den Segen des Himmelsdrachens, legendäre und epische Blaudrachenstatuen sowie eine Truhe der Wünsche, die je nach Anzahl der Teilnahmetage beispielsweise wertvolle Schatzkisten enthält.

Während des Check-in-Events haben SpielerInnen die Chance, bis zu zwei Marken für den Segen des Himmelsdrachens zu gewinnen. Mit dem Segen des Himmelsdrachens können die SpielerInnen Items kombinieren, indem sie eine Item-Box der höchsten Stufe wählen, die sie vorher nicht kombinieren konnten.

Außerdem wird bis Montag, 9. Januar, das Event "Yiun und die Briefe der Wünsche" abgehalten. Um Briefe der Wünsche zu erhalten, müssen die SpielerInnen Monster auf dem Kontinent Mir jagen. Die SpielerInnen bringen die gewonnenen Briefe zum Nicht-Spiele-Charakter Yiun, der in den größeren Städten jeder Region residiert. Im Austausch für die Briefe erhalten sie verschiedene Belohnungen wie z. B. Verbesserungssteine für den Himmelsdrachen, legendäre Blaudrachenstatuen und Wünschetruhen mit Beschwörungsmarken.

Während zwei Wochen nach dem 27. Dezember haben SpielerInnen eine 100%ige Chance, den Dark Crown Prince Wooska zu gewinnen. Dazu müssen sie durch eine spezielle Geisterbeschwörung einen legendären Geist herbeirufen. Der legendäre Windgeist Dark Crown Prince Wooska ist auf körperliche Verteidigung spezialisiert und verfügt daher über mächtige Abwehrkräfte.

Am Dienstag, den 10. Januar, wird der Dark Cloud Dragon Poipoi, ein neuer bezaubernder, epischer Wassergeist, in das Spiel eingeführt. Dieser neue Geist verfügt über eine mächtige Zauberabwehr und stellt im Kampf eingebüßte Fertigkeiten wirkungsvoll wieder her.

Außerdem veranstaltet MIR4 das Silhouette Event in seiner offiziellen Community. SpielerInnen, die bis zum 10. Januar die Namen von hinter Silhouetten versteckten MIR4-Charakteren in ihre Kommentare schreiben, erhalten Belohnungen entsprechend der Anzahl der geschriebenen Kommentare.

Von meiner Schlacht zu unserem Krieg! Ausführliche Informationen zu MIR 4 finden Sie auf der offiziellen Website.

