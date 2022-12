Jahresrück- und -ausblick: In diesem Jahr ging es für viele Unternehmen darum, sich auf den enormen Anstieg der Nachfrage einzustellen. Vielen Photovoltaik- und Speicheranbieter haben schnell reagiert, wie Daniel Schmitt, Geschäftsführer von Memodo, im Interview erklärt. Auch für 2023 ist er geht er davon aus, dass angesichts hoher Energiepreise das Interesse nicht abreißt. Dringenden Nachholbedarf sieht er im Aufbau einer Photovoltaik-Wertschöpfungskette in Deutschland.pv magazine: Wie hat sich der Photovoltaik- und Speichermarkt in diesem Jahr entwickelt? Daniel Schmitt: Wenn ich es mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...