140 Prozent Plus mit dem Tesla-Short seit Oktober. Doch was hat den Crash letztlich ausgelöst. Eine große Rolle spielt der Preiskampf in China.Offenbar schaden starke Rabatte der Elektroauto-Rivalen BMW und Mercedes sowie die Flut neuer Autos von Nio und BYD Tesla stärker als Optimisten gehofft hatten. Reuters berichtete gestern, dass Tesla in der Fabrik in Shanghai offenbar im Rahmen des chinesischen Neujahrs zwischen 20 und 31. Januar die Produktion zurückfährt. Zudem warnte Nio und hat offenbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...