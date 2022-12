Neu rechnet der Zweiradbauer für 2022 mit einem Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bisher hatte die Prognose auf plus 10 bis 15 Prozent gelautet.Wels - Der Zweiradbauer Pierer Mobility hebt seine Umsatzprognose für das bald endende Geschäftsjahr 2022 leicht an. Die Aktionäre sollen zudem von einer deutlich höheren Dividende profitieren. Neu rechnet das österreichische Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Pierer am Dienstagabend in einem Communiqué mitteilte. Bisher hatte die Prognose auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...