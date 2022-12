Alexandra Vázquez Bea (39), Finanzvorstand der Veganz Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2), dem einzigen Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch im gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Dezember 2022 verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Frau Vázquez Bea übernahm am 1. Juli 2021 als Mitglied des Vorstands der Veganz Group AG die Funktion des Finanzvorstands (CFO) mit Zuständigkeit für die Bereiche Finanzen, Personal, IT, Recht und Investor Relations. Über die Nachfolge von Frau Vazquez Bea wird der Aufsichtsrat der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...