Gold- und Silberminen hatten es wahrlich nicht leicht in diesem Jahr. Sie litten nicht nur unter starkem Inflationsdruck und erhöhten Kosten, sie sahen sich auch noch fallenden Edelmetallpreisen gegenüber. Aber wie steht es genau um Torex Gold Resources (WKN: A2AMAJ), einem in Kanada beheimaten Goldminenunternehmen? Torex Gold ist ein mittelgroßer Goldproduzent, der das zu 100% unternehmenseigene Goldgrundstück Morelos im Goldgürtel Guerrero in Mexiko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...