Große Augen machten gestern Abend Aktionäre von Jounce Therapeutics (WKN: A2DKZ0): Aus einer Transaktion mit Gilead fließen dem Unternehmen 67 Millionen US$ zu. Auf den gestrigen Schlusskurs von 0,74 US$ sind das satte 176% der gesamten Marktkapitalisierung. Die Aktie notiert zwar vorbörslich mit 74% im Plus, im Vergleich zum Geldzufluss aber scheinbar viel zu gering. Eine große Chance für wache Anleger? Oder hat der Markt in diesem Fall Recht? Jounce ...

