FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage haben Staatsanleihen am Mittwoch zugelegt. Bis zum Mittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,41 Prozent auf 134,00 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,45 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Abschlägen. Am Dienstag hatte eine Lockerung der Corona-Maßnahmen in China die als sicher geltenden Staatsanleihen belastet, da sie die Aussichten für die Weltwirtschaft verbessert und für mehr Risikobereitschaft unter Investoren gesorgt hatte. Eine rasche Konjunkturbelebung Chinas birgt aber auch Inflationsrisiken.

Es gab am Vormittag kaum Impulse. In der Eurozone wurden keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen zum Häusermarkt auf dem Programm./jsl/jkr/mis