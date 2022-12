NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der kolportierte Rückzug des Kochboxenversenders aus dem japanischen Markt wäre ein Zeichen von Kapitaldisziplin, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es würde wohl länger dauern, bis die Rentabilität in Japan erreicht wäre./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.12.2022 / 06:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.12.2022 / 06:10 / ET

DE000A161408