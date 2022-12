DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sicherheitsexpertin: Für 2023 kein Ende des Kriegs in Sicht

Russlands Krieg in der Ukraine wird nach Einschätzung einer Sicherheitsexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) auch im Jahr 2023 nicht beendet werden. "Der Krieg wird noch lange Zeit dauern", sagte Claudia Major, die Leiterin der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich rechne nicht mit einem Ende des Krieges im nächsten Jahr, wenn unsere militärische Unterstützung auf dem Niveau wie bisher bleibt." Die Ukraine brauche mehr Waffen, um Russland entscheidend zurückzudrängen: "Um die russische Kommunikation, Logistik, Führung zu bekämpfen braucht sie Drohnen, Artillerie und Raketenartillerie mit größerer Reichweite", erklärte Major.

Mutmaßlicher BND-Spion durch Tipp von Partnerland enttarnt

Der mutmaßliche Doppelagent beim Bundesnachrichtendienst (BND) ist einem Bericht zufolge durch Hinweise eines Nachrichtendienstes aus dem westlichen Ausland aufgeflogen. Dieser Nachrichtendienst habe vor mehreren Wochen "im russischen Apparat" Daten entdeckt, die eindeutig dem BND zuzuordnen gewesen seien, berichtete der Spiegel unter Berufung auf eigene Informationen. Es solle sich dabei um eines oder mehrere Dokumente gehandelt haben, in denen es um Erkenntnisse zu Russland ging. Durch die Warnung des ausländischen Partnerdienstes sei es Sicherheitsexperten des BND dann gelungen, die undichte Stelle in den eigenen Reihen zu identifizieren, berichtete der Spiegel weiter.

Lauterbach warnt vor schnellem Ende der Schutzmaßnahmen

In der Debatte über die Zukunft der Corona-Eindämmungsmaßnahmen warnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor vorschnellen Entscheidungen. "Jetzt überstürzt alle Maßnahmen fallen zu lassen, würde aus meiner Sicht wenig Sinn machen", sagte er im "heute journal" des ZDF. Deutschland sei "in einer üblen Situation, die Krankenhäuser sind total voll, das Personal ist überlastet." Zudem würden weiter täglich 100 bis 150 Menschen mit oder an Corona sterben. "Somit ist eine sehr schnelle Öffnung hier nicht wirklich sinnvoll."

Dreyer lehnt Aufhebung der Maskenpflicht ab

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Forderungen nach einer Aufhebung der Maskenpflicht zurückgewiesen. "In Rheinland-Pfalz gibt es nur noch wenige gezielte Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen sowie im ÖPNV", sagte Dreyer der Funke-Mediengruppe. "Diese halte ich auch angesichts grassierender Atemwegsinfektionen zurzeit für sinnvoll." Eine Isolationspflicht nach einer Corona-Infektion dagegen sei schon jetzt nicht mehr zwingend.

Wirtschaftsweise Schnitzer warnt vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen

In der Debatte über ein Ende der Corona-Pandemie hat die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, vor der Aufhebung aller Schutzmaßnahmen gewarnt. "Die noch bestehenden Corona-Beschränkungen wie beispielsweise Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr schränken die wirtschaftliche Aktivität nicht ein, reduzieren aber die Zahl von Infektionen, nicht nur von Covid-Infektionen, sondern insbesondere auch von Atemwegserkrankungen", sagte Schnitzer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

DIHK: EU-Mercosur-Abkommen jetzt voranbringen

Zur Amtsübernahme des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva am 1. Januar hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) eine Ratifizierung des Handelsabkommens mit den Mercosur-Ländern angemahnt. "Es ist höchste Zeit für eine Zeitenwende in den Wirtschaftsbeziehungen mit Mercosur", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. Die Bundesregierung solle sich für die rasche Ratifizierung einsetzen. "Dies wäre ein großer Erfolg und ein notwendiger Lichtblick im stark belasteten außenwirtschaftlichen Umfeld." Das EU-Mercosur-Abkommen sei eine gute Basis, um die Rohstoffknappheit in Europa zu mildern und die Lieferketten zu diversifizieren.

Bundesverfassungsgericht mahnt: Gerichte brauchen ausreichend Personal

Die Bundesländer müssen die Gerichte ausreichend mit Personal versorgen. Ein dauerhaftes Stopfen von Lücken mit abgeordneten Richtern ist unzulässig und führt zu ungültigen Entscheidungen, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem Beschluss bekräftigte.

