Am frühen Mittwochmorgen machte Reuters in Asien Schlagzeilen und zitierte einen anonymen US-Beamten, der andeutete, dass die USA neue Covid-Maßnahmen für Reisende aus China erwägen. "Die US-Regierung könnte neue COVID-19-Maßnahmen für Reisende aus China in die Vereinigten Staaten verhängen, weil sie sich Sorgen über den "Mangel an transparenten Daten" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...