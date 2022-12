Am Mittwoch setzte die People's Bank of China (PBOC) den USD/CNY-Leitkurs auf 6,9681 fest, gegenüber dem Fixing vom Dienstag bei 6,9546 und den Markterwartungen von 6,9687. "Da am Mittwoch Reverse Repos im Wert von 19 Milliarden Yuan fällig werden, führt die chinesische Zentralbank an diesem Tag netto 183 Milliarden Yuan zu", so Reuters. Es ist erwähnenswert, ...

