In der Schweiz war im Schlussquartal 2022 mehr als eine Viertelmillion Stellen unbesetzt. Besonders viele Jobs sind für Pflegefachkräfte und Elektromonteure ausgeschrieben.Zürich - In der Schweiz war im Schlussquartal 2022 mehr als eine Viertelmillion Stellen unbesetzt. Besonders viele Jobs sind für Pflegefachkräfte und Elektromonteure ausgeschrieben. Im vierten Quartal 2022 waren per Stichtag 15. November 264'069 Vakanzen registriert, wie eine am Mittwoch publizierte Auswertung des Personalunternehmens x28 zeigt. Das sind gut 12'000 mehr als drei Monate zuvor.

