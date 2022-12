Pierer Mobility erhöht erneut die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022, und zwar auf ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr (bisher 10 bis 15 Prozent). Die Prognosen für die EBIT Marge in Höhe von 8 bis 10 Prozent und die EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 Prozent bleiben unverändert aufrecht. Die Dividende soll erhöht werden: Die Gesellschaft will zudem eine Dividende in Höhe von mindestens 2,0 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen, was zumindest zu einer Verdoppelung gegenüber der Vorjahresdividende führt.Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 66,20 /67,10, 4,30%) Vattenfall hat eine Entwicklungs-Gesellschaft der Strabag SE erworben, nämlich die WSK Puls GmbH mit Sitz in Erfurt. Die ...

