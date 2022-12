Die im Direct Market (MTF) der Börse Wien gelistete JJ Entertainment SE führt mit der in Wien ansässigen handcheque GmbH Verhandlungen zur Übernahme der handcheque GmbH. Die Verhandlungen seien Ausdruck der beabsichtigten Fokussierung der JJ Entertainment SE auf kapitalmarktnahe Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und deren Gesellschafter bei der Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital über den Kapitalmarkt sowie der Emission von digitalisierten Wertpapieren sowie das Halten, Verwalten und die Verwertung von Gesellschaftsanteilen an Tochtergesellschaften. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft auf den 12. Januar 2023 zu einer Hauptversammlung eingeladen, in welcher u.a. beschlossen werden soll, dass die Firma der Gesellschaft zukünftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...