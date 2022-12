© Foto: Evan Agostini - picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP



Die AMC-Aktie hatte einen sehr zinsbullischen Start in den Dezember. Daraufhin folgte allerdings ein 45 Prozent-Crash in den vergangenen vier Wochen. Was kommt 2023 auf AMC-Anleger zu?

Während die Aktien des Kinogiganten AMC auf dem Höhepunkt um bis zu 3.000 Prozent gestiegen waren, verblasste der Reddit-Hype 2022. Es war ein brutales Jahr für Meme-Aktien.

Am 21. Dezember sprach auch Jim Cramer in seiner Mad Money-Show über AMC-Aktien. Er ist bearish was die Titel im kommenden Jahr betrifft: "Bei fünf US-Dollar sollte [die Aktie] sein - nicht höher."

Am 22. Dezember stürzten die AMC-Aktien im vorbörslichen Handel um mehr als 25 Prozent ab, nachdem das Management Pläne zur Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien bekannt gegeben hatte. AMC sammelte außerdem 110 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Vorzugsaktien ein - zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 66 Cents pro Aktie. Das lag unter dem Marktwert.

Der Kurs von AMC ist im bisherigen Jahresverlauf um rund 85 Prozent gesunken. An der Wall Street teilen sieben Analysten die negative Stimmung und bewerten die Aktie im Konsens mit "Verkaufen". Drei Experten empfehlen, die Aktie zu halten, und vier haben sich für einen "starken Verkauf" entschieden.

Citi-Analyst Jason Bazinet senkte Ende November das Kursziel von 1,20 US-Dollar auf 1,10 US-Dollar. Er stuft die Aktie weiterhin mit "Sell" ein. Der Analyst berücksichtigte die Ergebnisse des dritten Quartals und ist weiterhin der Ansicht, dass die Aktien auf dem derzeitigen Niveau überbewertet seien.

Die durchschnittliche Kursprognose der fünf Analysten, die Ein-Jahres-Kursprognosen für AMC abgeben, liegt bei 2,99 US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 25 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Die höchste Kursziel liegt bei 7,50 US-Dollar, das niedrigste bei 0,50 US-Dollar.

Sind Sie auf der Suche nach einer langfristigen, überdurchschnittlichen Performance? Dann sollten Sie sich das innovative Five Lions Zertifikat anschauen. Es bündelt fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier. Eine dieser Strategien ist normalerweise für Privatanleger nicht zugänglich - jetzt hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion