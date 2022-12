Am 11. Januar stehen bei CropEnergies die Zahlen zum dritten Quartal an. Das Unternehmen wird auch künftig im Werk Wilton in Großbritannien produzieren. Dies stand zuletzt unter anderem aufgrund der Kosten auf dem Prüfstand. Doch der dortige Druck auf die Kosten wird derzeit von einem Gesetz der britischen Regierung etwas abgemildert. In Zeitz will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...