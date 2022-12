HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3773/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/76 geht es um ein bissl Fanboy-Dasein von mir, was die Stärke deutscher Tagesgeschäfts-Podcasts zur Börse betrifft, warum ich mich da jetzt auch im Interesse österreichischer börsennotierter AGs stärker vernetzen will und warum ich Philipp Westermayer als New and Improved Version meiner Interessen rund um Börse und Sport sehe. News gibt es zu Pierer Mobility, Strabag, Aktien-Deals bei Palfinger und Wiener Privatbank bzw., Research zu A1 Telekom Austria, weiters Extremes zu ...

