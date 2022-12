Vaduz (ots) -Wie im letzten Jahr richtet sich Regierungschef Daniel Risch in einer Neujahrsbotschaft an die liechtensteinische Bevölkerung.Die Neujahrsbotschaft wird mit Gebärdensprache an folgenden Sendezeiten im Landeskanal TV und als Stream auf www.landeskanal.li ausgestrahlt:Sonntag, 1. Januar 2023: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 UhrMontag, 2. Januar 2023: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 UhrPressekontakt:Kontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenGeneralsekretariatT +423 236 60 98Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100900626