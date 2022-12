Vancouver - 28. Dezember 2022 - Benchmark Metals Inc. ("Benchmark" oder das "Unternehmen") (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich, die Aufnahme von Frau Jody Shimkus als unabhängiges Mitglied in das Board of Directors bekannt zu geben. Der Neuzugang bietet Fachwissen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), während das Unternehmen die Genehmigungsverfahren in Richtung einer Produktionsentscheidung vorantreibt. Das Vorzeigeprojekt von Benchmark, das Gold-Silber-Projekt Lawyers (das "Projekt"), befindet sich in einer über den Straßenweg zugänglichen Region des ertragreichen Gebiets Golden Horseshoe im zentralen Norden der kanadischen Provinz British Columbia.

John Williamson, Chairman und CEO, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, Jody im Board von Benchmark begrüßen zu dürfen. Als erfahrene Veteranin mit nachweislichen Erfolgen im Rohstoffsektor verfügt sie über ein bedeutendes Wissen über ESG-Praktiken und -Strategien. Darüber hinaus hat Jody Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden auf Provinz- und Bundesebene bei der Weiterentwicklung und Genehmigung von Ressourcenprojekten. Ihre Fähigkeiten und ihr beruflicher Scharfsinn werden die bestehenden Board-Strukturen ergänzen und dazu beitragen, die Leistung von Benchmark und die langfristige Wertschöpfung für alle Aktionäre und wichtigen Stakeholder zu stärken."

Jody Shimkus ist President von JMS Consulting Inc. mit Sitz in Victoria (British Columbia, Kanada). Jody Shimkus ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Umweltpolitik und regulatorische Angelegenheiten mit über 30 Jahren Erfahrung im privaten und öffentlichen Sektor. Jody verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Leitung politisch sensibler, komplexer Projekte, die ein hohes Maß an Engagement gegenüber indigenen Gruppen und Stakeholdern erforderten. Jody wird den Vorsitz eines neuen, unabhängigen Nachhaltigkeitsausschuss (Sustainability Committee) des Board of Directors übernehmen, der darauf abzielt, alle Anstrengungen von Benchmark gezielt auf die Bereiche Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) auszurichten. Der Ausschuss wird das Board of Directors bei ESG-Governance-Angelegenheiten in Bezug auf das Unternehmen unterstützen.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadisches Gold- und Silberunternehmen, das derzeit sein zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia, weiterentwickelt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über 20 neue Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten für Ressourcen geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

