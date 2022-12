© Foto: Tesla, Inc.



Tesla beabsichtigt, die Produktion in seinem Werk in Shanghai im Januar zu drosseln. Die Anleger sind abermals geschockt und trennen sich von der Aktie. Diese fiel infolgedessen um einen zweistelligen Prozentbereich.

w:o-User gehen mit dem US-Elektroautobauer hart ins Gericht:

Another-earth: Nach einem schlechten Börsenjahr 2022 kommt doch immer ein gutes!? Es gibt aber auch bekanntlich Ausreißer, für die folgt ein schlechtes 2023. Tesla wird fallen und viele andere Werte auch. Es gibt keinen Grund, in Aktien zu investieren, keinen einzigen, da die Kurse weiter fallen im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Warum? Inflation, Rezession, restriktive Geldpolitik mit steigenden Zinsen. Der US-Markt ist immer noch zu robust. Powell spielt mit der Zinspeitsche und Lagarde wird folgen. In China breitet sich Corona aus und in Osteuropa tobt der Krieg. Deutschland will alles mit Windenergie realisieren. Ich sehe den S&P 500 unter 3.000 und den Nasdaq 8.000 Punkte. Tesla zieht es auch runter.