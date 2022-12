DJ MÄRKTE EUROPA/DAX pendelt um 14.000er-Marke - Pierer fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochnachmittag kaum verändert. Der DAX handelt etwas leichter bei 13.984 Punkten, damit hält das Ringen mit der 14.000er-Marke einen weiteren Tag an. Der Euro-Stoxx-50 tritt mit 3.830 Punkten auf der Stelle. Unter den Branchenindizes stellen die europäischen Minenwerte mit einem Plus von 1,5 Prozent den Gewinner, der Sektor der Technologiewerte gehört mit einem Abschlag von 0,2 Prozent zu den Verlierer. Das Geschehen an den Börsen wird als weiterhin sehr ruhig und bei niedrigen Umsätzen beschrieben. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn und wenige Tage vor dem Jahreswechsel sind viele Marktteilnehmer nicht mehr aktiv.

Zerreißprobe an den Börsen hält an

An den übergeordneten Themen hat sich nichts geändert. Die jüngsten Lockerungsmaßnahmen in China stellen einen Stützungsfaktor für die Börsen dar. Dem stehen falkenhafte Notenbanken und die damit verbundenen Rezessionsrisiken entgegen. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen bleibt ein anhaltender Belastungsfaktor für die Anleihemärkte und zinssensible Sektoren wie Technologie.

"Mit der Hoffnung auf eine Wiedereröffnung von Chinas Wirtschaft und einer anschließenden schnellen Erholung einher geht die Angst vor länger höheren Zinsen, mit denen die Notenbanken diesem Aufschwung entgegenwirken müssen", heißt es bei CMC. Auch in den letzten Handelstagen sind sich die Anleger wie schon in der gesamten zweiten Jahreshälfte nicht sicher, worauf sie in den kommenden Wochen am Aktienmarkt setzen sollen. An den Anleihemärkten ist es ruhig, genauso wie am Devisenmarkt. Der Euro notiert wenig verändert zum Dollar bei 1,0639.

Erhöhte Umsatzprognose schiebt Pierer Mobility an

Für die Aktie von Pierer Mobility geht es in Zürich um 9,5 Prozent nach oben. Kurz vor Jahresultimo wird der Hersteller motorisierter Zweiräder in Bezug auf den Umsatz optimistischer. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 wird auf ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr angehoben nach bisher 10 bis 15 Prozent. Bei einer EBIT-Bestätigung bedeutet dies dort ein Plus von 5 Prozent. Für die Analysten von Jefferies ist die Aktie nicht teuer, wird sie doch mit einem Abschlag von 35 Prozent gegenüber dem 5-Jahresdurchschnitt gehandelt. Das aktuelle Niveau biete eine gute Kaufgelegenheit, da das Unternehmen über eine gute Positionierung in den USA und Asien verfüge.

Für Rheinmetall geht es nach dem Erhalt eines Großauftrags für Kältemittelverdichter von mehr als 770 Millionen Euro um 2,0 Prozent nach oben. Es handelt sich um den größten Einzelauftrag, den der nicht-militärische Bereich Rheinmetalls - hier namentlich die Division Sensors and Actuators - außerhalb des klassischen Automobilgeschäfts bisher erringen konnte. Im Handel ist vor allem von einer Sentimentstory die Rede. Angesichts fehlender Nachrichten auf Unternehmensseite, spielten die Anleger die wenigen Nachrichten, die handelbar seien.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.831,43 -0,0% -1,46 -10,9% Stoxx-50 3.696,84 +0,3% 12,43 -3,2% DAX 13.988,19 -0,0% -6,91 -11,9% MDAX 25.284,11 -0,0% -1,44 -28,0% TecDAX 2.912,83 +0,3% 10,00 -25,7% SDAX 11.833,47 -0,5% -62,74 -27,9% FTSE 7.533,37 +0,8% 60,36 +1,2% CAC 6.550,85 +0,0% 0,19 -8,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,49 +0,11 +2,67 US-Zehnjahresrendite 3,84 -0,01 +2,33 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:11 Di, 17:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,0669 +0,3% 1,0647 1,0649 -6,2% EUR/JPY 142,64 +0,4% 142,66 142,06 +9,0% EUR/CHF 0,9869 -0,1% 0,9900 1,0766 -4,9% EUR/GBP 0,8806 -0,5% 0,8850 0,8858 +4,8% USD/JPY 133,72 +0,2% 133,96 133,40 +16,2% GBP/USD 1,2117 +0,7% 1,2032 1,2019 -10,5% USD/CNH (Offshore) 6,9864 +0,2% 6,9678 6,9631 +9,9% Bitcoin BTC/USD 16.737,51 +0,3% 16.623,59 16.769,40 -63,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,59 79,53 -1,2% -0,94 +14,3% Brent/ICE 83,73 84,33 -0,7% -0,60 +15,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 84,03 80,04 +5,0% +3,98 +24,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,85 1.812,98 -0,2% -4,13 -1,1% Silber (Spot) 23,84 24,13 -1,2% -0,28 +2,3% Platin (Spot) 1.019,15 1.025,00 -0,6% -5,85 +5,0% Kupfer-Future 3,84 3,83 +0,1% +0,00 -13,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

