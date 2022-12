DJ XETRA-SCHLUSS/DAX von schwächerer Wall Street belastet

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach unten. Nachdem sich das Börsenbarometer DAX lange Zeit an der 14.000er-Marke halten konnte, kamen mit einer leichter tendierenden Wall Street letztendlich die Kurse etwas zurück. Aus dem Handel ging der DAX mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 13.926 Zählern. In einem impulsarmen Handel waren die Umsätze einmal mehr dünn. Nun stehen noch zwei Handelstage an, doch das Jahr 2022 kann aus Anlegersicht nur als Katastrophe bezeichnet werden. Der DAX hat seit Jahresbeginn 12 Prozent verloren, der MDAX mit minus 28 Prozent mehr als doppelt so viel. Aber auch Anleihen gehörten in diesem Jahr zu den Verlierern. Mit Blick auf die erwarteten Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank im kommenden Jahr sind weitere Abschläge nicht auszuschließen.

Größter Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte für Rheinmetall

Für Rheinmetall ging es nach dem Erhalt eines Großauftrags für Kältemittelverdichter von mehr als 770 Millionen Euro um 1,6 Prozent nach oben. Es handelt sich um den größten Einzelauftrag, den der nicht-militärische Bereich Rheinmetalls - hier namentlich die Division Sensors and Actuators - außerhalb des klassischen Automobilgeschäfts bisher erringen konnte. Im Handel ist vor allem von einer Sentimentstory die Rede.

Infineon (-1,5%) hat derweil größere Zukäufe im Blick. Diese könnten in der Größenordnung bis zu ein paar Milliarden Euro liegen, sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck gegenüber der FAZ. Verbessern könne Infineon unter anderem die Bereiche Leistungshalbleiter, Sensorik, Microkontroller, Konnektivität, Software und künstliche Intelligenz, dort suche der Konzern aktiv, um das Portfolio weiter auszubauen.

Der Energiekonzern RWE (-0,2%) hat mit dem US-Infrastrukturunternehmen Sempra einen Liefer- und Abnahmevertrag über rund 2,25 Millionen Tonnen Flüssiggas (LNG) pro Jahr abgeschlossen. Das vereinbarte Volumen entspricht etwa 30 Schiffsladungen bzw. rund 3 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.925,60 -0,5% -12,33% DAX-Future 13.990,00 -0,5% -12,20% XDAX 13.928,10 -0,4% -12,12% MDAX 25.200,86 -0,3% -28,25% TecDAX 2.899,21 -0,1% -26,04% SDAX 11.796,13 -0,8% -28,14% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,54 +7 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 9 31 0 1.408,6 28,2 23,2 MDAX 14 34 1 286,8 19,3 15,6 TecDAX 8 21 1 276,5 10,0 7,9 SDAX 14 54 2 74,2 5,5 5,3 ===

