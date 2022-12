Nach einem über weiten Strecken wenig veränderten Verlauf rutschten die Kurse am Mittwoch im Sog der ebenfalls leicht nachgebenden Wall Street im späten Handel noch etwas ab.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch, dem drittletzten Handelstag des Jahres 2022, schwächer geschlossen. Nach einem über weiten Strecken wenig veränderten Verlauf rutschten die Kurse im Sog der ebenfalls leicht nachgebenden Wall Street im späten Handel noch etwas ab. Das Geschehen verlief laut Händlern mangels Impulsen aber in sehr ruhigen Bahnen. Der Handel sei stark ausgedünnt...

