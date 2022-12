BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Preisdeckel auf russisches Erdöl:

"Die Grenzen westlicher Sanktionspolitik werden aufgezeigt: Man will das russische Öl haben, aber gleichzeitig einseitig dessen Preis festsetzen. Russische Politiker haben nicht unrecht, wenn sie diese Haltung neokolonial nennen. Denn den letzten, in diesem Fall die ärmsten Länder, beißen bei generell steigenden Rohstoffpreisen die Hunde. Es ist wie mit dem Flüssigerdgas: Die BRD kann es sich leisten, den Weltmarkt leerzukaufen und ihre Speicher zu füllen; schon für ärmere EU-Staaten wird das schwierig. Kurzfristig dürfte sich wenig ändern. Aktuell liegt der Preisdeckel in der Nähe dessen, was auf dem Weltmarkt ohnehin gezahlt wird. In der Praxis wird weiter russisches Öl auf den Weltmarkt kommen. Der internationale Rohstoffhandel ist findig genug, die Sanktionen zu umgehen, wenn es sich rentiert."/yyzz/DP/nas