Aspermont, Amazon und flatexDEGIRO vereint rasantes Kundenwachstum in digitalen Zeiten. Aspermont als Digitaler Verlagspionier ist Spitzenreiter für hochwertigen Content in den Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft. Die Finanzkennzahlen aus dem Fiskaljahr 2022 beweisen es. Amazon probiert sich Insidern nach an einer eigenen Sport App. Erst jüngst musste der Konzern eine Schlappe im Kampf um Streaming Rechte einbüßen. Big Tech Gigant google sicherte sich ein lukratives NFL Paket. Ebenfalls gesichert hat sich flatex die Nutzerkonten von DEGIRO. Seit 2019 und nun nach der Fusion verzeichnet der börsennotierte Broker ein Kundenwachstum von 500%. Das lässt auch die BaFin aufhorchen...

