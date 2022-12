Unterinvestition rächt sich…: Globale Nickelknappheit im Fokus! Neues "BUY-RATING" sorgt für Kurs-Rallye bei diesem Nickel-Favorit!

Anzeige / Werbung

Jetzt schlägt die Jahrelange Unterinvestition in neue Nickelprojekte schonungslos zu! Für Investoren eine gute Nachricht, denn hier kann man jetzt so richtig Geld verdienen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wie fast kein anderes Metall der Batterieindustrie rutscht Nickel immer weiter in ein Defizit. Und genau dieses, ist das Ergebnis von gut 12 Jahren Unterinvestitionen in neue Nickelvorkommen und Minen! Jetzt wird es allerdings richtig brenzlich, da ohne neue Minen und Vorkommen unsere sich immer schneller elektrifizierende Welt nicht weiterentwickeln kann und damit auch die Klimaziele zunichte gemacht werden!

Quelle: INSG, Canada Nickel-Analyse

In Anbetracht dieser brisanten Lage erstaunt es uns umso mehr, dass offenbar noch immer kein gesteigertes Interesse an Investitionen in diesem Beriech vorhanden ist. Denn trotz einer sichtbar explodierenden Nachfrage notierten die Investitionsausgaben in neue Nickelprojekte auf einem Niveau, von vor gut 12 Jahren!

Globale Mining Capex Prognose

Einer allerdings scheint langsam "Lunte zu riechen" und erkennt seine Chancen! Denn kein geringerer als der Vale-Konzern zieht den Bau einer Batteriemetallraffinerie in Kanada in Erwägung! Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass in einem solchen Umfeld der ein oder andere Nickelunternehmens-Aktienkurs schon regelrecht explodiert sein müsste. Aber Fehlanzeige, eine eklatante Unterbewertung vor allem bei Nickelexplorern wie Canada Nickel sticht direkt ins Auge!

Quelle: Onvista.de / TradingView

Übrigens: Laut Berechnungen des Vale-Konzern müssen noch in diesem Jahrzehnt mehr als 20 Mrd. USD in die Nickelindustrie investiert werden, um nur die zukünftige Nachfrage auch nur annähernd zu decken.

Canada Nickel knackt den Jackpot!

Riesen Chance für Investoren: Aufgrund der starken Unterbewertung und den mittlerweile unschlagbaren Fundamentaldaten ist Canada Nickel (WKN: A2P0XC) für uns DAS TOP-Nickel-Investment für 2023! Aufgrund der hervorragenden Arbeit in den vergangenen annähernd drei Jahren steht das Unternehmen heute besser dar als je zuvor! Bewertungstechnisch notiert die Firma aber gerade einmal auf dem Niveau von etwa Oktober 2020!

Heute aber bietet Ihnen Canada Nickel, im Gegensatz zu damals, schon handfeste Bewertungskriterien wie eine hervorragende Wirtschaftlichkeitsstudie, TOP-Bohrergebnisse am Fließband, ein zukünftiges "passives Einkommen" durch die Erzeugung von CO2-Gutschriften sowie Banken und Unternehmen, die nur darauf warten hier investieren zu können!

Die Zeit für Canada Nickel (WKN: A2P0XC) scheint also gekommen, um zum einen seine "underperformance' gegenüber dem Nickelpreis aufzuholen und zum anderen die Diskrepanz zu anderen Nickel-Unternehmen auszugleichen!

Analysten übertrumpfen sich gegenseitig mit ihren Kurszielen!

Während Haywood in seinem Update vom 20.12. 2022 die Aktie von "Halten' auf "Kaufen'- hochgestuft und ein Kursziel von konservativen 2,50 CAD vergeben hat, liegen die Kursziele anderer deutlich darüber!

Quelle: Haywood & JS Research UG

Allein die Bank- und Research-Häuser Cormark Securities, Red Cloud und Mackie Research vergeben unglaublich hohe Kursziele von 4,- CAD bis 5,60 CAD! Das bedeutet vom derzeitigen Aktienkurs aus ein Potenzial von etwa 140 % bis 250 %! Diesen Kurszielen schließen wir uns an!

Auch die Charttechnik schaut wieder bullisch aus!

Von Anfang November bis etwa Mitte Dezember hat der Aktienkurs von Canada Nickel konsolidiert. Mitte Dezemberwurde ein erster Kursschub ausgelöst, der sofort die 50-Tage-Linie "mitüberrannt" hat.

Quelle: StockCharts.com & JS-Research UG

Große, nennenswerte Widerstäde sind bei Kurssteigerungen nicht auszumachen, was den Aufwärtstrend beschleunigen sollte! Da wir allerdings mit einem verstärkten Newsflow rechnen, der durchaus kursrelevant sein sollte, sehen wir bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC) den Boden als eingezogen und erwarten nun wieder deutlich steigende Kurse!

CO2-Gutschriften - ein zukünftig weiterer, gewinnträchtiger Geschäftszweig!

Im Gegensatz früheren Tests kann Canada Nickel (WKN: A2P0XC) jetzt schon drei Mal schneller sein erzeugtes CO2 selbst absorbieren, was dieses Unternehmen zu einem erstklassigen Nettoerzeuger von Kohlenstoffgutschriften macht. Beim Verkauf dieser lassen sich zig Millionen Dollar verdienen, die Canada Nickel nicht liegenlassen wird!

Eine weitere Hammer-Meldung, an die wir nochmals erinnern möchten, ist die Minenübernahme, die das Unternehmen noch kurz vor Weihnachten tätigte!

Ehemals produzierende Mine könnte und sollte den Produktionsbeginn beschleunigen!

Nachdem das TOP-Management in nur drei Jahren das viertgrößte Nickelprojekt der Welt entwickelt hat, drückte man jüngst auch noch das Übernahme-Gas voll durch.

Und mit der Übernahme der ehemals produzierenden "Texmont'-Mine wurde ein weiterer, signifikanter Meilenstein gesetzt, zum Schnäppchenpreis!

Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu wissen, dass das "Texmont'-Minen-Areal über eine sehr hochgradige Nickelmineralisierung verfügt, die bereits mit einer Ressource von bis zu 3,2 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 0,9 % Nickel historisch belegt ist!

Hinzu kommen noch die Weltklasseareale "Sothman' und "Bannockburn'! Während "Sothman' schon über eine Ressource von 190.000 Tonnen Erz mit einem Nickelgehalt von 1,24 % verfügt, wurden auf "Bannockburn' schon mehrfach Gehalte von mehr als 2 % Nickel gefunden! Das sind absolute Weltklassewerte!

Weitere Investoren-Highlights im Schnellüberblick!

Nickelmarkt tritt spätestens Mitte des Jahrzehnts in einen "Superzyklus' ein, angetrieben durch die EV-Nachfrage!

"Crawford' ist die größte Nickelsulfid-Entdeckung seit Anfang der 1970er Jahre!

Canada Nickel konsolidiert den "Timmins Nickel District', der das Potenzial beherbergt, noch mehrere "Crawford'-Projekte zu besitzen! Das bedeutet ungeahntes MEGA-Potenzial!

TOP-Übernahme! Historische "Texmont'-Mine könnte die Produktionsentscheidung schon vor 2025 beginnen lassen!

Gut positioniert, um die nächste Nickel-Generation zu liefern - große, skalierbare Nickelproduktion mit Null-Kohlenstoff-Ausstoß!

Gut etablierte, bergbaufreundliche Gerichtsbarkeit mit hervorragender und bedeutender Infrastruktur!

Lupenreiner Übernahmekandidat, mit Aussicht auf Bieterwettkampf!

Fazit: Wenn der Kurs jetzt nicht explodiert, wann dann?

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) besitzt ein Weltklasse-Nickelprojekt, das scheinbar unaufhörlich weiter wachsen will! Mit dem Neuerwerb der Mine und dem angrenzenden Areal hat das Unternehmen nochmals signifikanten Mehrwert für das Unternehmen und seine Aktionäre geschaffen. Dazu kommen noch eine erstklassige Infrastruktur, sowie zukünftig zig Millionen-Einnahmen als "passives Einkommen", durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten.

Das heißt, dass Canada Nickel vermutlich durchschnittlich 710.000 Tonnen CO2-Gutschriften pro Jahr bzw. 18 Millionen Tonnen CO2 -Gutschriften über die bisherige Lebensdauer der geplanten "Crawford'-Mine produzieren wird! Allein dieser Verkauf wird die Unternehmenskasse mächtig klingeln lassen!

Das hier obendrein ein TOP-Management am Werk ist, dass sollte klar sein. Denn ohne eine solche kompetente Mannschaft wäre eine derartige Unternehmensentwicklung in nur drei Jahren definitiv nicht möglich gewesen!

Diesen ganzen Highlights stellen wir jetzt mal die derzeitige Marktkapitalisierung gegenüber, die gerade einmal lächerliche rund 186 Mio. CAD (128,8 Mio. EUR) beträgt! Wir denken, dass Sie uns zustimmen, wenn wir diese Bewertung schlichtweg als viel zu tief darstellen, oder?

Sollte Canada Nickel (WKN: A2P0XC), wie von uns vermutet, noch vor dem Jahr 2025 (dem Jahr, in dem die Produktionsentscheidung fallen soll) übernommen werden, kann es hier definitiv zu einem Bieterwettstreit kommen! Diese Bieterschlacht kann den Unternehmenswert ganz schnell sehr weit nach oben treiben, da Canada Nickel vielleicht sogar auf dem größten Nickelvorkommen der Neuzeit sitzt!

Eigentlich spielt es eine untergeordnete Rolle, ob Canada Nickel (WKN: A2P0XC) übernommen wird oder nicht, da dieser eingeschlagene Erfolgsweg nicht verlassen werden sollte. Selbst zur Minenfinanzierung wird ein großer der Branche breitstehen, und sich entsprechend Produktion sichern wollen.

Der Kursrücksetzer der letzten Monate bietet Investoren nach wie vor eine extrem günstige Einstiegschance in diesen TOP-Nickelwert! Wer jetzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) kauft, sollte sich 2023 entspannt zurücklehnen können und in der Tat, das Geld für sich arbeiten lassen!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, das Unternehmen! Intro Bild: stock.adobe.com. Quellen: Canada Nickel, capital10x.com/global-nickel-shortage-in-focus, sowie eigene Berechnungen und Interpretationen der verfügbaren Informationen.

