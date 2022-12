DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERN - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) arbeitet an einem "Wachstumspaket 2023/2024", das Bürger und Unternehmen entlasten soll. In einem internen Papier seines Ministeriums sind mögliche Maßnahmen aufgelistet. Dazu zählen breit angelegte Steuersenkungen. Es komme "eine generelle Reduzierung des Tarifs bei Einkommen- und Körperschaftsteuer in Betracht", heißt es in dem Papier, das dem Handelsblatt vorliegt und über das zuerst die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet hatte. Alternativ sei die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags denkbar. Zudem werden eine bessere Forschungsförderung für Firmen genannt sowie die Einführung von Superabschreibungen für Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz. (Handelsblatt)

RENTENEINTRITTSALTER - Der Wirtschaftsweise Martin Werding hat eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters auf 69 Jahre gefordert. "Wir brauchen bei der gesetzlichen Rente einen langfristigen Plan. Die Diskussion über eine Reform des Systems ist unausweichlich und darf nicht länger verschoben werden", sagte er der Bild-Zeitung. Sonst werde die falsche Erwartung geweckt, es könne immer beim Eintrittsalter von 67 bleiben. Der Ökonom, der seit August dem Sachverständigenrat der Bundesregierung zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angehört, spricht sich dafür aus, die Regelaltersgrenze ab 2030 an die Lebenserwartung zu koppeln. Für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen müsse es aber Härtefallregeln geben. (Bild)

ZAHLUNGSSYSTEM - Die Bundesbank rechnet damit, dass die großen deutschen Banken sich geschlossen hinter den Aufbau eines europäischen Zahlungssystems, kurz EPI, stellen. "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir ein solches europäisches System brauchen. Und ich bin zuversichtlich, dass am Ende alle relevanten Finanzinstitute aus Deutschland mitmachen", sagte Bundesbank-Vorstand Burkhard im Interview. "Wenn EPI erst einmal im Einsatz ist, werden wir sehen, dass sich weitere Banken und andere Unternehmen anschließen - auch aus EU-Staaten, die sich aktuell nicht beteiligen wollen", sagte Balz. EPI sei ein offenes System, bei dem weitere Gesellschafter einsteigen könnten. Die European Payments Initiative (EPI) plant aktuell die Entwicklung einer sogenannten Wallet, über die Verbraucher verschiedene Bezahlangebote nutzen könnten. (Handelsblatt)

LIEFERKETTENGESETZ - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat das zum Jahreswechsel in Kraft tretende Lieferkettengesetz gegen Kritik aus der Wirtschaft verteidigt. "Vom Lieferkettengesetz profitieren die Menschen in den Lieferketten, die Unternehmen und auch die Konsumenten", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Denn sie erhalten durch das Gesetz Rechtssicherheit und eine verlässliche Handlungsgrundlage für ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement mit einem noch stärkeren Fokus auf faire Herstellungsbedingungen." Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) äußerte hingegen Zweifel an der Wirksamkeit des Gesetztes. "So lange nicht alle Länder eine gleichsame Lieferketten-Sorgfalt einführen, wird sich wahrscheinlich nur wenig ändern", sagte der BVMW-Vorsitzende Markus Jerger den Funke-Zeitungen. (Funke Mediengruppe)

KORRUPTIONSSKANDAL - Der Korruptionsskandal im Europaparlament weitet sich auf Marokko aus. Wie der Spiegel berichtet, war auch der marokkanische Auslandsgeheimdienst DGED auf höchster Ebene an der Beeinflussung von Europaabgeordneten beteiligt. Das geht aus vertraulichen Ermittlungsdokumenten hervor, die dem Nachrichtenmagazin vorliegen. Darunter befinde sich der Haftbefehl gegen den ehemaligen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri, der als zentrale Figur des Skandals gilt. Nach Erkenntnissen der belgischen Staatssicherheit VSSE habe der marokkanische DGED bereits 2019 ein Team aus den Italienern Panzeri, Francesco Giorgi und dem EU-Abgeordneten Andrea Cozzolino rekrutiert, um die sozialdemokratische S&D-Fraktion im EU-Parlament zu beeinflussen. Laut belgischer Regierungskreise war Marokkos zuletzt bei Themen wie Fischereirechte oder der Westsahara engagiert. (Spiegel)

December 29, 2022 01:27 ET (06:27 GMT)

