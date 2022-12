DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Großbritannien findet wegen Silvester nur ein verkürzter Handel bis 13:30 Uhr statt. In Südkorea bleibt die Börse geschlossen.

TAGESTHEMA

Angesichts der heftigen Corona-Welle in China verlangen die USA ab Januar von Einreisenden aus der Volksrepublik einen negativen Corona-Test. "Ab dem 5. Januar müssen alle Flugreisenden, die zwei Jahre und älter sind und aus China kommen, spätestens zwei Tage vor ihrem Abflug aus China, Hongkong und Macao einen Test machen und den Fluggesellschaften bei der Abreise ein negatives Testergebnis vorlegen", erklärten die Zentren für Krankheitsprävention und -bekämpfung (CDC) am Mittwoch.

Die neue Vorschrift tritt demnach am 5. Januar kurz nach Mitternacht US-Ostküstenzeit in Kraft. Sowohl Reisende, die aus China über Drittländer in die USA einreisen, müssen dann ein negatives Testergebnis vorweisen als auch solche, die über die USA in andere Länder weiterreisen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.809,25 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.805,00 +0,3% Nikkei-225 26.093,67 -0,9% Hang-Seng-Index 19.720,49 -0,9% Kospi 2.243,40 -1,6% Shanghai-Composite 3.077,23 -0,3% S&P/ASX 200 7.020,10 -0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen dominieren am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien, nachdem es an der Wall Street am Mittwoch deutlicher nach unten gegangen ist. Die hohe Inflation, die geldpolitischen Straffungen der großen Notenbanken und die ungewissen Aussichten der Weltwirtschaft sind wieder in den Fokus gerückt und haben die Freude über das Ende der Corona-Beschränkungen in China in den Hintergrund gedrängt. Sorge bereitet den Anlegern, dass es dort nach der abrupten Aufhebung der pandemiebedingten Maßnahmen zu einer neuen Welle von Covid-Erkrankungen kommt. Viele Länder haben ihre Bedingungen für aus China Einreisende verschärft. Investoren verkaufen daher Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt vom Tourismus profitieren. In Seoul trifft es die Aktien des Reiseveranstalters Hanatour (-3,4%) und der Billig-Fluggesellschaften Jeju Air (-2,6%) und Jin Air (-4,1%). In Tokio sinkt der Kurs des Kosmetikkonzerns Shiseido um 2,7 Prozent. Auf den Verkaufslisten stehen ferner die als zinsempfindlich geltenden Technologiewerte. So geht es für Samsung Electronics in Seoul um 2,6 Prozent abwärts. SK Hynix verbilligen sich um 0,6 Prozent. Canon geben in Tokio 2,3 Prozent ab. Der jüngste Rückgang der Ölpreise belastet die Branchenaktien. In Tokio fallen Inpex um 3,8 Prozent, in Sydney büßen Woodside 4,5 Prozent ein und CNOOC in Hongkong 0,5 Prozent. Derweil hat China Lizenzen für neue Online-Spiele ausländischer Anbieter erteilt. Davon profitieren in Seoul Netmarble Games (+22%) und NCsoft (+3,9%).

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Cal-Maine Foods sind am Mittwoch im nachbörslichen Handel unter Druck geraten. Der Eierproduzent hatte zwar den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt, weil er für seine Produkte rekordhohe Verkaufspreise verlangte. Allerdings stiegen auch die Produktionskosten beträchtlich. Das drückte die Aktie um 5,1 Prozent.

Hyzon Motors machten dagegen einen Kurssprung von 8,6 Prozent. Eine Tochter des Unternehmens investiert gemeinsam mit einer Chevron-Sparte in die Raven SR S1. Diese wiederum ist eine Sparte der auf "saubere" Kraftstoffe spezialisierten Raven SR. Chevron tendierten nachbörslich 0,2 Prozent niedriger.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.875,71 -1,1% -365,85 -9,5% S&P-500 3.783,22 -1,2% -46,03 -20,6% Nasdaq-Comp. 10.213,29 -1,4% -139,94 -34,7% Nasdaq-100 10.679,35 -1,3% -143,17 -34,6% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 625 Mio 609 Mio Gewinner 718 1.409 Verlierer 2.455 1.770 Unverändert 72 82

Schwach - Angesichts der massiven Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation hielt sich bei den Anlegern weiter die Sorge, dass die Wirtschaft im neuen Jahr in einen kräftigen Abschwung abgleiten könnte. Positiv aufgenommen wurden am Vortag weitere Corona-Lockerungen in China. Mit einer dadurch erwarteten schnelleren Erholung der chinesischen Wirtschaft sind jedoch auch Inflationsrisiken für die Weltwirtschaft verbunden. Unter den Einzelwerten machten Jounce Therapeutics einen Kurssprung um rund 34 Prozent. Das Biotech-Unternehmen verkauft die Rechte an einem immuntherapeutischen Medikament zur Krebsbehandlung vollständig an Gilead Science. Die Gilead-Aktie verlor 0,5 Prozent. Boeing hat einen Auftrag von BOC Aviation über 40 Maschinen des Typs 737 Max 8 erhalten. Die Aktie notierte mit minus 0,5 Prozent besser als der breite Markt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,34 -5,5 4,40 361,4 5 Jahre 3,97 +3,0 3,94 270,8 7 Jahre 3,96 +3,4 3,93 252,3 10 Jahre 3,88 +3,0 3,84 236,5 30 Jahre 3,97 +3,9 3,93 206,8

Am Anleihemarkt legten die Renditen weiter zu, nachdem sie bereits am Vortag mit Blick auf die Zinspolitik der US-Notenbank vorgerückt waren. Die Rendite 10-jähriger Papiere stieg um 3 Basispunkte auf 3,88 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0620 +0,0% 1,0616 1,0648 -6,6% EUR/JPY 142,01 -0,4% 142,65 142,67 +8,5% EUR/GBP 0,8824 -0,1% 0,8833 0,8850 +5,0% GBP/USD 1,2034 +0,1% 1,2017 1,2031 -11,1% USD/JPY 133,73 -0,5% 134,37 133,99 +16,2% USD/KRW 1.274,75 +0,2% 1.274,75 1.268,75 +7,2% USD/CNY 6,9787 +0,3% 6,9787 6,9687 +9,8% USD/CNH 6,9692 -0,4% 6,9980 6,9674 +9,7% USD/HKD 7,7950 +0,0% 7,7943 7,7913 -0,0% AUD/USD 0,6742 +0,0% 0,6739 0,6760 -7,2% NZD/USD 0,6341 +0,6% 0,6304 0,6291 -7,1% Bitcoin BTC/USD 16.550,60 +0,3% 16.507,54 16.626,39 -64,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar am Mittwoch etwas fester. Der Dollar-Index notierte 0,3 Prozent höher. Am Donnerstag im asiatisch dominierten Handel ist im Zuge der Rezessionssorgen der Yen als Fluchtwährung gefragt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,48 78,96 -0,6% -0,48 +14,1% Brent/ICE 82,83 83,26 -0,5% -0,43 +14,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach, nachdem sie am Vortag noch auf ein Dreiwochenhoch gestiegen waren. Der Preis für die Sorte Brent fiel um 1,5 Prozent, der WTI-Preis um 1,1 Prozent. Hatte am Vortag noch die Lockerung der Corona-Beschränkungen in China die Hoffnungen auf eine steigende Nachfrage befeuert, gab es nun Befürchtungen, dass der weitere Anstieg der Covid-19-Fälle in China die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt untergraben könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,46 1.802,60 +0,3% +5,86 -1,2% Silber (Spot) 23,71 23,55 +0,7% +0,16 +1,7% Platin (Spot) 1.015,00 1.011,00 +0,4% +4,00 +4,6% Kupfer-Future 0,00 3,83 0% 0 -13,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ROHÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,3 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 3,1 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,5 Millionen Barrel nach plus 4,5 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,1 Millionen Barrel.

INDEXÄNDERUNGEN

Die Aktien von GE HealthCare Technologies, ein im November ausgegliederter Bereich von General Electric, werden neu in den S&P-500 aufgenommen. Wie S&P Dow Jones Indices mitteilte, werden dafür die Titel von Vornado Realty Trust ihren Platz räumen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 4. Januar in Kraft. Vornado Realty Trust werden ab dem 5. Januar im S&P MidCap 400 vertreten sein und verdängen dort die Papiere des Frachtunternehmens RXO. Diese wechseln in den S&P SmallCap 600, wo Joint Corp. ihren Platz räumen müssen.

EXXON MOBIL

December 29, 2022 01:33 ET (06:33 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat eigenen Angaben zufolge beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Klage gegen die geplante EU-Übergewinnsteuer eingereicht. "Unsere Anfechtung richtet sich nur gegen die kontraproduktive Gewinnsteuer und nicht gegen andere Elemente des Pakets zur Senkung der Energiepreise", erklärte Exxon-Mobil-Sprecher Casey Norton.

