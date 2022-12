NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca, "NuriFlex") gibt bekannt, dass die 2. Tokenverkaufsrunde erfolgreich abgeschlossen wurde, die im Rahmen des Aufbaus einer großen Gemeinschaft aktiver Mitglieder erfolgte. Die Gemeinschaft umfasst bisher rund 100.000 Mitglieder.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der 2. Verkaufsrunde und mit starker Unterstützung seitens der Community-Mitglieder kündigt NuriFlex nun einen spannenden "globalen NuriTopia-Videowettbewerb" an, der bis Ende April 2023 stattfinden soll. Die Teilnahme steht allen bei NuriTopia angemeldeten Mitgliedern offen. Die Wettbewerbsteilnehmer können in 5 verschiedenen Wettbewerbskategorien antreten, darunter Tanzen, Singen und mehr. Die ersten 3 Plätze werden in mehreren Abstimmungsrunden ermittelt. Abstimmungsberechtigt sind die Community-Mitglieder und das Team, und die Sieger in den jeweiligen Kategorien erhalten:

1. Preis: $NBLUs im Wert von 10.000 US-Dollar,

Preis: $NBLUs im Wert von 10.000 US-Dollar, 2. Preis: $NBLUs im Wert von 5.000 US-Dollar,

Preis: $NBLUs im Wert von 5.000 US-Dollar, 3.Preis: $NBLUs im Wert von 3.000 US-Dollar,

Weitere Informationen über die Teilnahmebedingungen für den globalen NuriTopia-Videowettbewerb erhalten Sie unter www.nuritopia.io.

Über NuriFlex Holdings Inc.

Die in Vancouver, BC, Kanada, ansässige NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca) ist der Mutterkonzern der NuriFlex-Gruppe, zu der NuriFlex Inc. (USA) (www.nuriflex.com), NuriFlex Co., Ltd. (Korea) (www.nuriflex.co.kr), NuriVoice Co., Ltd. (Korea) (www.nurivoice.com), NuriVista Co., Ltd. (Korea) (www.nurivista.com), NuriBill Co., Ltd. (Korea) (www.nuribill.com), MediHub Co., Ltd. (Korea) (www.medihub.kr) und mehr gehören. Die NuriFlex-Gruppe bietet Lösungen wie die Metaverse-Plattform, digitale Zahlungslösungen, eine AMI- und Energieplattform, eine VoIP- und Kommunikationsplattform und eine medizinische Beratungsplattform an.

