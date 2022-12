The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.12.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2022



ISIN Name

DE000HSH4Z03 HCOB ZS 16 15/23

XS1637332187 FRANSHION BRILL. 17/UND.

DE000LB13FB0 LBBW AD STUFENZINS 19/23

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de