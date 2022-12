Ein Jahr zum Vergessen geht zu Ende. Selbst Anleger, die vorbildlich diversifizieren, könnten 2022 ohne einen einzigen Gewinner aus dem Jahr gehen. Schaut man sich an den deutschen Börsen um, dann sieht man nur wenig Grün in einem Meer von Rot. Und wenn man an die vielen Katastrophen in diesem Jahr denkt, dann verwundert es fast, dass es überhaupt Gewinner gab. Aber wie wir bereits nach dem Pandemieausbruch gelernt haben, stecken in jeder Krise auch Chancen. Unternehmen, die besser auf neue Marktbedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...