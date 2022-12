Schwache Vorgaben von den Überseebörsen dürften den deutschen Aktienmarkt am vorletzten Handelstag des Jahres 2022 noch etwas weiter unter Druck setzen. Der DAX -0,15% wurde am Morgen zeitweise mit ein Minus von 0,3 Prozent auf 13.883 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Donnerstag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USADie Hoffnung auf eine Jahresschluss-Rally scheint sich ...

