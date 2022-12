SHENZHEN (IT-Times) - Die BYD Company Limited enthüllte Anfang November 2022 den Namen für seine High-End-Automarke, die in Zukunft Yangwang heißt und im Januar 2023 auf den Markt kommen soll. Die BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296), die Abkürzung steht für Build Your Dreams, platziert die Automobilmarke...

