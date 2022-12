Bad Wimpfen (ots) -Spritzig mit Lidl ins neue Jahr starten: Der alkoholfreie Sekt "Burg Schöneck alkoholfrei" erhält in der aktuellen Ökotest-Ausgabe das Gesamturteil "Sehr gut". Die Tester heben besonders die feine Säure, das harmonische Aroma und den kräftigen Geruch hervor. Mit einem Preis von 1,99 Euro pro 0,75 Litern zählt das Lidl-Produkt zudem zu den günstigsten im Test.Auch im Kosmetikbereich erzielen die Produkte der Lidl-Eigenmarke Cien erneut die Bewertungen "Sehr gut" und "Gut". Der "Cien Classic Augen Make-up Entferner ölfrei" erhält unter anderem wegen seiner Inhaltsstoffe das Gesamturteil "Sehr gut". Das Lidl-Produkt gehört auch hierbei zu den günstigsten im Test mit einem Preis von 0,95 Euro pro 100 Milliliter. Beim Test von 48 Flüssigseifen können gleich zwei Produkte der Lidl-Eigenmarke überzeugen: Bei den Handseifen schneidet die "Cien Cremeseife Mandelblüte" mit dem Gesamturteil "Gut" und aus dem Bereich zertifizierte Naturkosmetik die "Cien Nature Bio-Malve Handseife" mit dem Gesamturteil "Sehr gut" ab.Bereits in vergangenen Untersuchungen von Ökotest und der Stiftung Warentest konnte die Lidl-Eigenmarke "Cien" mit guten und sehr guten Ergebnissen punkten. Es zeigt sich: Dauerhafte Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/ueber-lidl).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5404535